وزير التعليم يختتم امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023 (الدور الأول).

وقام وزير التربية والتعليم بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص وزير التربية والتعليم على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن وزير التربية والتعليم على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

استطلاع آراء طلاب الثانوية العامة 2023

وفى إطار ختام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد وزير التربية والتعليم أنه من خلال آراء الطلاب فى امتحانات اليوم شهد ارتياحًا وطمأنينة من الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط وهادئ.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه قد تم وضع العديد من الآليات التى تحد من هذه العمليات، ولم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات، بل حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة، كما تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور، وتم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دوري وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش إلكتروني يتم رصدها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكل الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

وأعلن وزير التربية والتعليم بغرف العمليات أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.

ورحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدكتور رضا حجازي، خلال زيارته للمحافظة، مشيدًا بجهوده للارتقاء بالعملية التعليمية، وحرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات بجميع المحافظات، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان نجاح منظومة الامتحانات، ومعربًا عن تقديره لكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم المخلصة التي أسهمت في انتظام سير الامتحانات.

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت انضباطًا والتزامًا، وسارت أجواء الامتحانات بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على الإعداد والتنفيذ الجيد على مستوى وزارة التربية والتعليم لهذه المنظومة الكبيرة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن محافظة الجيزة حرصت على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق وتواصل مستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للجهات المعنية المشاركة لدورها المهم فى حسن سير الامتحانات، دون حدوث أية معوقات أو مشاكل، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة على جهودهم خلال فترة الامتحانات.

وفى إطار زيارة الوزير لمحافظة الجيزة، قام الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد لجنة مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب للامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث تضم هذه المدرسة عدد (639) طالبًا، وعدد اللجان بها 32 لجنة.

واطمأن وزير التربية والتعليم خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، موجهًا مراقبي اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لتأدية الطلاب الامتحان.

وتأكد وزير التربية والتعليم م قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وفى ختام زيارته، أشاد وزير التربية والتعليم بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الجيزة ٨٦٦٢٧ طالبًا وطالبة من بينهم ٤٠٢٥٧ طالبًا بالشعبة الأدبية و٣٤٤٢٤ بالشعبة العلمية علوم، وعدد ١١٩٤٦ بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 200 لجنة سير على مستوى المحافظة، و٤٠ لجنة احتياطي.

