مادة التفسير تتسبب في فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

رسمت مادة التفسير الفرحة على طلاب الشهادة الثانوية الازهرية الشعبة العلمية بالاسكندرية حيث اختتم الطلاب اليوم الأربعاء، امتحانات العام الدراسى 2022/2023، وسط إجراءات مشددة.

وأبدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، رضاهم عن مستوى امتحان مادة التفسير، والتى امتحنها الطلاب ، وأكد الطلاب أن مستوى الامتحان مقارنة بالامتحانات السابقة يعتبر سهلا.

وقال عدد من الطلاب، إن امتحان مادة التفسير جاء سهلاً وفي مستوى الطالب المتوسط، وكان الوقت المخصص للامتحان والمقدر بساعتين كاف للإجابة على الأسئلة.

أوضح الشيخ علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين 1173 طالب فى القسمين العلمى والأدبى مقابل 1050 طالبة فى القسمين، باجمالى 2223 طالب وطالبة فى الشهادة بشعبتيها.

وأشار العريان، وفق بيان، إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى شكاوى بخصوص الامتحان، وأن الأسئلة جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.