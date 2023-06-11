تطوير قدرات العاملين بسوق المال للمساهمة فى التنمية الاقتصادية

110 متدربين مستفيدون

نفذت البورصة عدة برامج تدريبية للعاملين بشركات السمسرة والعاملة خلال 5 شهور الماضية، من العام 2023، وذلك بهدف بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين بقطاع الأوراق المالية لرفع مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصرى.

إيمانا من البورصة المصرية بأهمية الدور الذى تلعبه هذه الشركات فى تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بلغ عدد البرامج التدريبية 3 برامج تدريبية تتمثل فى البرنامج التدريبى على نظام التداول الآلى X-Stream الموجه إلى الراغبين فى الحصول على رخصة التداول، بالإضافة إلى مشاركة البورصة فى البرنامج التدريبى المتكامل الثانى لمديرى الأصول (الذى يستهدف مديرى المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار فى أسواق المال) والبرنامج التدريبى المتكامل الثانى للأعضاء المنتدبين الذى يستهدف تأهيل عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاعات السمسرة وتداول الأوراق المالية.. كما بلغ عدد المتدربين 110 متدربين فى حين بلغ عدد الساعات التدريبية التى قدمتها البورصة للعاملين بسوق المال المصرى 1530 ساعة.

يهدف البرنامج الموجه للأعضاء المنتدبين إلى إكساب الحاضرين المهارات القيادية وآليات التفكير الاستراتيجى مع تزويدهم بالوسائل العلمية والعملية التى تمكنهم من قيادة شركات سوق الأوراق المالية فى ظل أسواق ديناميكية متغيرة، كما يهدف برنامج التدريب على نظام التداول الإلكترونى إلى تعريف المتدربين على آخر مستحدثات نظم التداول فى البورصة المصرية.

تتعامل البورصة برئاسة رامى الدكانى مع العاملين فى كافة شركات الأوراق المالية كونهم يمثلون «رأس المال الفكرى» للسوق وحجر الزاوية لأية عمليات تطوير، أو تحديث لمنظومة سوق المال، وتعتمد على التدريب كأحد الأساليب الرئيسية للتطوير ورفع قدراتهم البشرية مما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة قطاع الأوراق المالية وسوق المال بأكمله وتعزيز مساهمته الفعالة فى الاقتصاد القومى على المدى البعيد.