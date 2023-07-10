إصابة شخص أبنائه الثلاثة في حادث تصادم بقنا

تعرض أب و3 أطفال ، للاصابة ، بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بشارع المعتقل فى مدينة قنا.

إصابة شخص وأبنائه الثلاثة في حادث تصادم بقنا

كانت البداية بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة أب و3 أطفال فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل، بشارع المعتقل فى مدينة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

في سياق اخر ، تعرض 7 أشخاص للاصابة ، بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بشجرة بسبب اختلال عجلة القيادة، بمدينة دارالسلام بمحافظة سوهاج.

كانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغَا من مستشفى دارالسلام المركزى يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدخل قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح بين سيارة لنقل الركاب "تمناية" وشجرة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

خلف الحادث عن إصابة" م . م . ح 32 سنة"، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإشتباه كسر بالضلوع، وإصابة ع . ع . م 23 سنة بجرح بساعد اليد اليسرى، وص . ن . ع 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . م . ع 36 سنة بجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة م . ت . م 65 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة إ . أ . ص 37 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح رضى بالجبهة، وإصابة أ . ح . م 18 سنة بكسر بالساع الأيسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

كما لقي شاب حتفه ، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور علي جثة شاب بدائرة قسم شرطة البساتين، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.