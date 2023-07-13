تدريب 45 ألف معلم في التعليم الصناعي على  التدريس الفعال

أعلن الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، تدريب معلمي مدارس التعليم الصناعي بنسبة 75 في المائة.

وأشار بصيلة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، إلى تدريب 46 ألفًا و898 معلما في التعليم الصناعي بنسبة تبلغ 75 في المائة من هيئات التدريس المختلفة على مستوى الجمهورية على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم.

ولفت بصيلة إلى تدريب ألف من هيئات التوجيه لا عمال التحقق الداخلي والخارجي، و850 من ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم الفني. 2021/2023

إنشاء 71 مدرسة تعليم صناعي

خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، انتهت وزارة التربية والتعليم إنشاء 71 مدرسة ثانوية صناعية، وإنشاء 131 تخصصًا وبرنامجًا.

أنشأت وزارة التربية والتعليم مجمع دمو التعليمي التكنولوجي بالفيوم 2016/2018، والمجمع التعليمي التكنولوجي بأبو غالب، ومدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للطاقة النووية عام 2017/2019، ومدرسة واو الفنية الصناعية بولاية واو بدولة جنوب السودان 2020/2023.

وطوّرت وزارة التربية والتعليم 54 برامجًا دراسيًا ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل 2020/2023، واستحدثت 4 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام 3 سنوات، واستحداث 2 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام خمس سنوات 2019/2023.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لـ500 مدرسة، وتدريب ألف من هيئات التوجيه المختلفة أيضًا على تصميم البرامج والاطر وكتابة الوحدات الدراسية، وخلال الفترة من 2014 حتى 2023.

تطوير مناهج التعليم الفني

وأوضح بصيلة أنه تم تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني شامل مختلف نوعياته التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت بصيلة إلى أن تحديث المناهج الدراسية يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية في مدارس التعليم الفني لتخريج عمالة على أعلى مستوى وتتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تطوير 70 في المائة من مناهج التعليم الفني، وتطبيقها في أكثر من 400 مدرسة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الكفايات/ الجدارات المهنية المرجعية Competency–based Curriculum.

