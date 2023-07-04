وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالغردقة

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم الى مدينة الغردقة، وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وكمال سليمان سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس الامناء وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر وقيادات المحافظة والتربية والتعليم بالمحافظة .

وبدأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، جولته اليوم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع من داخل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مع مديري المديريات على مستوي الجمهورية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية .

ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته بتفقد عدد من لجان الثانوية العامة عقب الانتهاء من عقد اجتماع الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات بالمحافظات المختلفة،

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة رياضة يؤدون الامتحان اليوم فى مادة الرياضات التطبيقية الإستاتيكا

وكانت اللجان فتحت أبوابها فى الساعة الثامنة صباحا وتم دخول الطالبات من خلال البوابات الالكترونية و التفتيش بالعصا الالكترونية لمنع دخول الهواتف المحمولة .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ٣٣٩٨ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد ١٣ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وحفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.