نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات

تنطلق بعد غد الإثنين 12 يونيو، امتحانات الثانوية العامة 2023، ويصاب الطلاب خلال تلك الفترة بالقلق والتوتر مما يجعلهم لا يستطيعون التركيز أثناء مراجعة دروسهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نتائجهم في نهاية العام.

وفي السياق قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح عدة لطلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات تساعدهم على الاستذكار الجيد والتركيز، وكيفية التعامل مع ورقة الأسئلة لتجنب القلق والتوتر.

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات:

- الثقة في النفس وفي الله أنه قد بذل ما هو مطلوب منه وأن الله لا يضيع جهد أحد.

- البعد عن الطلاب والأفراد الآخرين الذين يبثون فيه طاقة سلبية حول صعوبة الامتحانات.

- التدريب على حل الأسئلة والنماذج الامتحانية.

- التوقف التام عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا في حالة الضرورة.

- أخذ قسط وافٍ من النوم يوميًا لا يقل عن ٦ ساعات ولا يزيد عن ٨ ساعات، وتثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ.

- مراعاة التغذية السليمة التي تساعد على التركيز مثل الأسماك والخضراوات والمكسرات والعصائر الطبيعية.

- أخذ فترات راحة قصيرة عند شعوره بالتعب والإجهاد وعدم القدرة على الاستيعاب.

- التركيز في الامتحانات على المواد ذات الدرجات الأكبر مثل اللغة العربية فضلًا عن جميع المواد الأخرى.

- التركيز عند الإجابة على الأسئلة ذات الدرجات الأكبر خصوصًا في اللغة العربية ومواد اللغات.

- تجنب عدم استذكار أجزاء كبيرة من المقررات لأن أسئلة الاختيار من متعدد تغطي جميع أجزاء المقررات.

- وضع خطة للإجابة على الأسئلة في الامتحان بحيث يبدأ بالسهل ثم الصعب، وعدم ترك أي سؤال من دون إجابة.

- الالتزام بتعليمات الامتحانات كما سيوضحها له الملاحظون وعدم الإخلال بها.

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

الإثنين 12 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو: الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو: الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة