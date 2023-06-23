ختام حملة "صوتها وسلامها"

تختتم اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة كير مصر ومؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية، حملة "صوتها وسلامها" والتى تم اطلاقها يوم ١١ يونيو الجاري.

نقطة انطلاق لحملات وفاعليات

تعد حملة "صوتها وسلامها" نقطة انطلاق لحملات وفاعليات عديدة خلال الفترة المقبلة حول قرار 1325 والتي أتت ضمن فاعليات مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة" والذي تنفذه مؤسسة كير مصر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية بالإضافة إلى 10 جمعيات محلية شريكة في خمس محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية ،سوهاج ،أسيوط).

خلال الحملة تم تسليط الضوء على قرار 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن والدعوة لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات بناء السلام في كافة القطاعات الوطنية وضمان تفعيل آلياته في البرامج الحكومية المختلفة.

وتطالب الحملة فى ختامها اليوم ب:

• ضمان مشاركة النساء والجمعيات العاملة في مجال المرأة فى صياغة وتطوير الخطة الوطنية لقرار 1325.

• الاستفادة من التجارب السابقة لدول العالم في وضع الخطط الوطنية وتنفيذ القرار، وخاصة الدول العربية منها.

• فتح حوار مجتمعي حول أولويات النساء والفتيات وتضمينها بالخطة الوطنية، لتلبية احتياجات وتطلعات المرأة المصرية على كافة المستويات.

• استكمال الجهود الوطنية للانتهاء من وضع خطة مصر.