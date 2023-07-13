انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "ختامه مسك"

احتفل طلاب الثانوية العامة 2023 بختام امتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2022-2023 بامتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة الفراغية.

وأدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة في الشعب العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

ورأى طلاب الشعبة العلمية علوم أن مستوى امتحان الأحياء للثانوية العامة متوسط بنسبة 80 في المائة لكن يحتوي على تريكات كثيرة ويحتاج إلى تركيز، و20 في المائة فوق متوسط.

أما طلاب الشعبة الأدبية فأعربوا عن سعادتهم من امتحان الفلسفة لبساطته، بينما رأوا صعوبة في بعض أسئلة امتحان المنطق.

وأعرب طلاب الشعبة العلمية رياضيات عن سعادتهم من سهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، في حين وجود بعض الأسئلة البسيطة.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الخميس بأداء الامتحان في الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وطُبقت إجراءات التفتيش على طلاب الثانوية العامة بكل حزم قبل دخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع أنحاء الجمهورية في الساعة الثامنة والربع لضمان اتخاذ إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

وتنظم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية القصيرة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والمستويات العليا.

وتتضم امتحانات الثانوية العامة 2023 ما لا يزيد على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت.