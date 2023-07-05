مفاجأة في تصحيح امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

فجّر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة عن تصحيح امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتائج التصحيح في مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 جاءت مبشرة حتى الآن على عكس شكاوى الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى حصول عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء، فضلا عن حصول أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة على أكثر من 95 في المائة.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة العلمية قد اشتكوا من صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء الذي أدوه يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) الذي أدوا امتحان الكيمياء 473 ألفًا و823 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال في امتحان الكيمياء للثانوية العامة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه إذا اتضح أن هناك سؤالًا معامل صعوبته أكثر من المحدد له في امتحان الكيمياء يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضًا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.