كوريا الجنوبية تُسهّل أسئلة الامتحانات لتشجيع الإنجاب

تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بجعل الامتحانات المدرسية أسهل، من أجل تشجيع الأهالي على إنجاب المزيد من الأطفال، وفقاً لصحيفة “ديلي تلغراف”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد الرئيس يون سوك يول، هذا الشهر، اختبارات الالتحاق بالجامعة، التي تتضمن أسئلة من خارج مناهج المدارس الحكومية، يطلق عليها اسم «الأسئلة القاتلة»، لشدة صعوبتها.

وخوفاً من أن أطفالهم لن يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة معينة في امتحانات القبول، إذا دخلوا المدارس الحكومية، غالباً ما يشعر الآباء في كوريا الجنوبية بالضغط لإرسال أطفالهم إلى المدارس الخاصة. وغالباً ما تورد العائلات الكورية الجنوبية التكلفة الباهظة للتعليم الخاص كسبب للحد من الإنجاب.

وقال وزير التعليم لي جو هو: «سنقطع الحلقة الشريرة للأسئلة القاتلة في الامتحانات، التي تؤدي إلى شدة المنافسة بين الطلاب وأولياء الأمور في التعليم الخاص».

كما تعهدت الوزارة بقمع «تكتلات» التعليم الخاص، من خلال تكثيف الجهود، لمراقبة ما وصفته بالإعلانات الكاذبة والمبالغ فيها من قبل المدارس الخاصة، التي تستهدف الاستعدادات للامتحانات.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى صلات مزعومة بين صناعة التعليم الخاص ومسؤولي التعليم الحكومي في إعداد امتحانات دخول جامعية، تتطلب دروساً خصوصية لإتقانها.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن وزارة التعليم ومكتب الإحصاء الحكومي أن الكوريين الجنوبيين أنفقوا 26 تريليون وون (156 مليون جنيه إسترليني) على التعليم الخاص، العام الماضي، على الرغم من انخفاض عدد الطلاب.