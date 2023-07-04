تعيين 10 بوظائف إشرافية بمديرية التربية والتعليم فى قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقنا .

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى قنا، إن تم تشكيل لجنة لعقد الإختبارات للمتقدمين ، مؤكدا أن الاختبارات تمت بمستوى عالي من النزاهة والشفافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، مشيرا إلى أنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار شاغلى الوظائف الإشرافية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بقنا، أعلنت العام الماضى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الإشرافية وهي ( مدير إدارة ، وكيل إدارة ، موجه عام ، موجه أول ، موجه ، مدير ووكيل مدرسة ثانوى ، اعدادى ، ابتدائى ، تعليم فنى ) وتقدم عدد من الراغبين في شغل تلك الوظائف ، وتم عقد الاختبارات اللازمة لهم .

وهنأ محافظ قنا الفائزين، فى مسابقة الوظائف الإشرافية ، متمنيا لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم الجديدة ، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية و النهوض بها.

وبيّن المحافظ، أن المحافظة نجحت في تحقيق طفرة عالية خلال السنوات الماضية فى قطاع التعليم ، شملت إنشاء وتطوير العديد من المدارس ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعليمية بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030.

فحص 55 شكوي واردة من المواطنين

فى سياق ذي صلة، محافظ قنا، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء استقبال المواكنين أصحاب الشكاوي للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وبلغ عدد الشكاوي التي جري فحصها اليوم 55 شكوي.

وقال المحافظ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.