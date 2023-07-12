محافظ البحر الأحمر يوجه بإقامة مشروعات مبتكرة تجذب السائح

عقد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر اجتماعه الثالث مع 10 إدارات رئيسية في ديوان عام المحافظة بهدف استعراض وتطوير الأعمال المكلفة بها وتلبية احتياجاتها الأساسية وهم "الإدارة العامة للبيئة والاستثمار وتنشيط السياحة والثروة السمكية والأملاك والإحصاء والتعاون وتنمية القرية والاتصال السياسى ومكتب مفوض الدولة، وحضر الاجتماع مديرى الإدارات والعاملين بها.

وتضمن الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المهمة والتحديات التي تواجه كل إدارة على حدة.

ففيما يخص الإدارة العامة للبيئة تعمل على حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البيئية.

وأعطى محافظ البحر الأحمر تعليماته على ضرورة الاهتمام بملف منع الأكياس البلاستيكية والتى تتسبب فى ضرر كبير للحياة البحرية، وأيضا تسئ للمظهر العام للمدينة والمرور على المنشآت السياحية و منع تركيب الشباك على الشاطئ.

كما أكد ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرش للقضاء على الحشرات الضارة.

وإما عن إدارة تنشيط السياحة تعمل على تنمية وتعزيز القطاع السياحي في المنطقة وترويج السياحة والاستفادة من مواردها الطبيعية والثقافية ومتابعة السياحة الوافدة.

ووجه عمرو حنفي بضرورة إقامة مشروعات مبتكرة تجذب السائح ويكون لها انطباع غير تقليدى بالمحافظة فى الفترة القادمة.

وعن دور إدارة الاستثمار، فهى تهتم بتطوير وجذب الاستثمارات في المحافظة وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير كل السبل للمستثمر فى المحافظة

كما تقوم إدارة الثروة السمكية بالعمل على تطوير صناعة الصيد والاستزراع السمكي وضمان استدامتها في المحافظة.

واستعرضت إدارة الأملاك مهامها والتى تتمثل فى ادارة وتطوير الممتلكات العامة والخاصة للمحافظة وتعمل على استخدامها بكفاءة وتقوم حاليا بتنفيذ منظومة اصول الدولة المؤجرة من وحدات سكنية واراضى فضاء والمتعدى عليها .

كما تقوم إدارة الاحصاء بجمع وتحليل البيانات وإعداد الإحصاءات والتقارير اللازمة لدعم عمل الإدارات الأخرى

وأفادت بان عدد سكان البحر الأحمر حتى 1/1/2023 بلغ 400069 طبقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وتهتم إدارة تنمية القرية بتنمية القرى بالمحافظة ويبلغ عددهم 13 قرية وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها وتحسين مستوى المعيشة، من تنمية اقتصادية واجتماعية والمساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة ليتم سداد التمويل على 10 سنوات، وتعمل إدارة التعاون على الاهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة

وتهتم إدارة الاتصال السياسي بشئون الأطفال والطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة والتواصل مع المؤسسات الحكومية والسياسية وتعزز التفاعل والتعاون بينها وبين المحافظة.

ويقوم مكتب مفوض الدولة بالعمل على تنفيذ قرارات الحكومة وضمان تطبيق السياسات والإجراءات الحكومية في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عمرو حنفي يولي أهمية قصوى لتطوير البحر الأحمر وتعزيزه كوجهة سياحية متميزة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المجتمعات الساحلية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع