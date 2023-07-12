التجديد لمدير إدارة بمديرية التربية والتعليم في قنا

وافقت لجنة إختيار المتقدمين، لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، علي تجديد الثقة للسيد مصطفي سيد قاسم مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

قال محافظ قنا، إن المحافظة تسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

ولفت إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة .

55 شكوي ترد إلي الديوان العام

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد صباح اليوم الاربعاء ،استقبال المواطنين بمكاتبهم للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة. ونوه أنه، يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة قنا، استقبلت اليوم ٥٥ شكوي من المواطنين . ‏ ‏