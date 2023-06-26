تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيقات في واقعة تعد مسجل خطر على محامٍ بسبب خصومه بينهما، إذ تتبعه عقب خروجه من محكمة كفر شكر في القليوبية وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده نُقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج.

التحقيق في مقتل محامٍ علي يد مسجل خطر أمام محكمة كفر شكر

وفي وقت مسبق ، أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصاب واستجوابه وضبط المتهم وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان.

إصابة محام على يد مسجل خطر في كفر شكر

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول "م ع" 55 سنة محام حر مصابًا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر وتبين أن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجني عليه كان موجودا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم واعتدى علية بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما تعرض شخصان للاصابة ، إثر سقوطهما من قطار بمحطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقلهما لمستشفى النيل بشبرا لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اصابة شخصين اثر سقوطهما من قطار محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين سقطا من القطار بمحطة شبرا الخيمة، وجرى نقلهم لمستشفى النيل بشبرا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل إصابة سيدة في انهيار منزل بأسوان

كما تعرضت سيدة للاصابة ، انهار منزلها عند منطقة الشيخ هارون في مدينة أسوان، مساء اليوم الاثنين، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار منزل تحديدًا عند منطقة مطلع الشيخ هارون، مما أسفر عن إصابة سيدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن هناك سيدة أصيبت إثر انهيار المنزل، وتدعى زينب عبد الفتاح محمد، عمرها 39 عاما، وأصيبت بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى أسبابها.