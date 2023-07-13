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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم

مدافن جاهزة
مدافن جاهزة

تعلن محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" 11 " وجبانة " 12 " .

وتوضح محافظة الجيزة  بأن علي السادة الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١١ ) فردى وزوجى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٦ وحتي ٢٠٢٣/٧/٣٠ طبقآ المواعيد المحددة والكشف المرفق .

 

وتوضح محافظة الجيزة أن  قائمة التسليمات كالتالي :-

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/١٦ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ٥،٣،١ والتربي المسئول محمد محمود السيد ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي  بلوكات ٦،٤،٢ والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ سيتم تسليم الحبانة ١١ فردي بلوكات 11،٩،٧ والتربي المسئول محمد محمود السيد ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول أحمد صابر أحمد ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٦ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر .

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانه ١٢ فردى وزوجى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتي ٢٠٢٣/٨/١٣ كما هو موضح :- 

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ٥،٣،١ والتربي المسئول كاظم علاء علي ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٦،٤،٢ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١١،٩،٧ والتربي المسئول كاظم علاء علي ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات  ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي .

 

وتنوه محافظة الجيزة علي جميع السادة المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير علي القائمين علي عملية التسليم مع إحضار المستندات الأتية :- 

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .

- قفل لغلق المدفن .

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