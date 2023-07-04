عقوبة حيازة المحمول في امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقوبة الغش في الامتحانات وحيازة المحمول داخل لجان الثانوية العامة 2023.

حظر الغش أو الشروع فيه أو حيازة المحمول

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه أو حيازة المحمول داخل اللجان، حيث أن ذلك يؤدي إلى حرمانه من الامتحان لمدة عام كامل، ويعد راسبًا في جميع المواد في السنة الدراسية التي تسبب فيها بالغش.

وزارة التربية والتعليم

وأوضحت الوزارة، أنه يعاقب الطالب الغشاش أو الذي يثبت حيازته للموبايل داخل اللجان على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الإجراءات المشددة لمكافحة الغش

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قد اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنه سيتم تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة "الفار" لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

وأوضح وزير التعليم، بأنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحانية.

تعليمات لمديري المديريات التعليمية

يذكر أنه قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، وهم:

- توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

- منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي.

وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم.

الدكتور رضا حجازى

امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات

والجدير بالذكر أنه قد أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، اليوم الثلاثاء، وبدء امتحان الاستاتيكا “الرياضة التطبيقية”، في التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعتين لينتهي الساعة ١١ صباحًا.

وأدى الطلاب الامتحانات اليوم وسط تأمين مكثف من عربات الشرطة، وتوافر سيارات الإسعاف والإطفاء بجوار لجان الامتحانات .

مادة الرياضيات التطبيقية

وقالت الوزارة إن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة كى يصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ويؤدى الطلاب الامتحان فى الديناميكا الثلاثاء 11 يوليو الحالى.

توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، حيث يتم فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب، بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.