صاروخ الــ1000 كيلومتر تجربة كورية جديدة| فيديو

زادت كوريا الشمالية من تصعيدها ضد جارتها الجنوبية، واستفزتها واليابان والولايات المتحدة المريكية، بإطلاق تجربة صاروخ بالستي “هواسونج ـ18”، العابر للقارات، وبإشراف الزعيم كيم جونغ أون نفسه.

صاروخ "هواسونج ـ 18"

وطار صاروخ "هواسونج ـ 18" مسافة 1001 كيلومتر، لأكثر من 75 دقيقة باتجاه بحر الشرق، ووصل إلى ارتفاع 6648 كيلو مترا، قبل أن يؤكد حرس الحدود الياباني سقوطه.

تجربة كوريا الشمالية الحالية، جاءت بعد اتهامات بيونغ يانغ، أمريكا بانتهاكها المجال الجوي لمنطقتها، عبر طائرات استطلاع تجسس عسكرية، وذلك بعد تدريبات مكثفة تجريها واشنطن مع سول لتأمين ما وصفوه بــ "ردع موسع" ضد التهديدات النووية الشمالية.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: طار لمسافة 1001 كيلو متر ولمدة أكثر من 75 دقيقة.. زعيم كورياال شمالية يشرف بنفسه على إطلاق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات.

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