آخرهم طالب أسوان.. شهداء لجان امتحانات الثانوية العامة

شهد ماراثون الثانوية العامة لهذا العام وفاة طالبين ومُعلم منذ انطلاقه حتى اليوم، فالجميع يُولد وقدره معلوم عند الله عز وجل، حيث إن الموت لا يُفرق بين صغير وكبير، فهو يزور الإنسان عندما يحين أجله، حتى وإن كان داخل لجان الامتحانات.

وفاة طالب بالثانوية العامة بأسوان

على إثر ضيق بالتنفس، فارق اليوم أحد طلاب الثانوية العامة الحياة داخل لجنة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، إذ شعر الطالب "عبدالكريم عباس" أحد أبناء قرية الأحمدية في محافظة أسوان بحالة إعياء شديدة أثناء آداءه اختبار نهاية العام والذي يُحدد مستقبله، ولكن كان للقدر رأيًا آخر.

فارق الطالب ابن الثامنة عشر عامًا الحياة قبل أن يبدأ الحياة، وكان بمثابة الزهرة التي اقتطفت قبل أن يكتمل نموها، وذلك أثناء محاولة إسعافه ونقله من لجنة الأمتحان إلى المستشفى، ولكنه التقط أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، وأغلقت أخر صفحة في حياته.

وفاة طالبة بالثانوية العامة بالفيوم

بعد معاناة لم تكن هينة مع المرض اللعين، دامت قرابة العام، فارقة الطالبة ياسمين محمد ابنة قرية المشرك قبلي في محافظة الفيوم، الحياة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، إذ وقف الموت حائلًا بينها وبينها حلم التفوق، واقتطف عمرها قبل الذهاب إلى لجنة الامتحان.

عانت الطالبة عامًا من عمرها مع مرض السرطان، وتحملت الكثير من الصعوبات والآلام التي لم تكن عائقًا أمام دراستها، حتى لاقت وجه كريم، مما أدى لحالة حزن كبيرة سيطرت على قريتها بالكامل ليس أسرتها وأصدقائها فحسب.

وفاة مُعلم داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

خرج صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، والذي كان يوافق ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، المُعلم جبريل علي محمد سليمان، لمزاولة مهام عمله كمراقب بلجان الثانوية العامة، في إحدى مدارس البنات التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، ولكنه خرج ولم يعد.

لاقى المُعلم جبريل علي، لحظاته الأخيرة في الحياة أثناء آداءه لعمله، وهو مايجعله في منزلة الشهداء، فمن مات في عمله فهو شهيد، وتم نقل المُدرس إلى المستشفى الدولي بالأقصر.