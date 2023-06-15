حبس طالبة ضُبطت متلبسة بالغش في الامتحان

قضت محكمة حبس طالبة، 6 شهور مع غرامة مالية ضخمة، في اتهامها بمحاولة الغش، في امتحان شهادة الثانوية العامة.

وضبط مراقبو لجان الامتحانات، الطالبة متلبسة، وهى تشرع الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز "بلوتوث" وهاتف محمول.

وأسندت جهات التحقيق للطالبة تهمة “جنحة” محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".

حبس طالبة:

وأدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا بالحبس 6 شهور مع غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار.

محاربة الغش:

ويجتاز أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر امتحانات الثانوية العامة في ظل إجراءات مشددة وصارمة فرضتها السلطات السنوات الأخيرة لمحاربة ظاهرة الغش، وأبرز هذه الإجراءات قطع شبكة الإنترنت وسن عقوبات جزائية على المتورطين.

ويتم تفتيش جميع الطلاب، وهناك تعليمات صارمة، على ترك أجهزة الاتصال الخاصة بهم كافة قبل دخولهم مراكز امتحانات الثانوية العامة.

إجراءات تتخذها السلطات للسنة الثالثة على التوالي مبررة ذلك بمنع محاولات الغش التي استحدثت بشأنها عقوبات جزائية.

وفي سياق منفصل، شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، لضبط أية محاولات غش إلكتروني، إذ من المقرر أن تبدأ غرفة العمليات عملها نهاية الأسبوع الجاري استعدادًا لانطلاق الامتحانات السبت المقبل 20 مايو المقبل في الجزء العملي لها.



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.



وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بالنوعيات كافة، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

