محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية، وذلك بناءً على الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مواعيد امتحانات الدور الثاني.

امتحانات صفوف النقل والشهادة المحلية للمراحل التعليمية

على أن يتم عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة المحلية للمراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية (العام والفني) خلال الفترة من ١٥ يوليو حتى ٣ أغسطس ٢٠٢٣.

حيث تبدأ امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوي العام في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، وتنتهي في ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ لمدة ١٠ أيام، وتبدأ امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوي الفني في ١٥ يوليو ٢٠٢٢، وتنتهي في ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ لمدة ٨ أيام.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٢٩ يوليو ٢٠٢٣، وتنتهي في ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة ٦ أيام، على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، وحتى ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ لمدة ٥ أيام.

كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع، الخامس، والسادس الابتدائي يوم ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، وتنتهي يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ لمدة ٥ أيام.