الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فللسطينية، بأن المستوطنين قاموا باقتحام باحات مسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 

الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت وكالة أنباء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ناجح بكيرات نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، من منزله بالقدس.

واقتادت قوات الاحتلال بكيرات من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت، بحسب مقربين من بكيرات، قرارا بإبعاده عن القدس، لكنه رفض واعتكف في منزله في الأيام الأخيرة.

وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال، ما يزيد على 23 قرارا بإبعاد بكيرات عن المسجد الأقصى منذ عام 2001، تراوحت لفترات مختلفة ووصلت أحيانا إلى 6 أشهر.

كما احتجزته 13 مرة، وذلك على خلفية نشاطه وتصريحاته ومواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى.

 

البرلمان العربى يدين

وأدان البرلمان العربى اقتحام سلطات الاحتلال لمنزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتسليمه قراراً بمنعه من السفر لمدة 6 اشهر بحجة أن سفره يشكل خطر أمني على دولة الاحتلال.

وأعرب البرلمان العربى عن استنكارة ورفضه لما قامت به سلطات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري واستدعائه للتحقيق معه دون مراعاة لمكانة الشيخ ووضعه الصحي.

ويؤكد البرلمان العربى دعمه الدائم لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينيه الفلسطينية، التى تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ويدعو البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية التدخل لوقف الملاحقة التعسفية الإسرائيلية بحق الشيخ عكرمة صبري والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين.

 

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