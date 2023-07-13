شماريخ ورقص وزغاريد احتفالات طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

انتهى مارثون امتحانات الثانوية العامة بمدارس الإسكندرية ليصل القطار الى محطاته الاخيرة ويلتقط الطلاب انفسهم بعد مرورعدة ا شهر عصيبه عليهم ليعيش الطلاب اجمل اللحظات عقب خروجهم من اللجنة يحتفل عدد من طلاب الثانوية العامة

بالشماريخ وطالبات أطلقت الزغاريد أمام اللجان تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة

وعبر عدد من الطلاب، عن فرحتهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة ومجهودهم على مدار الأشهر الماضية، متمنين أن يوفقهم الله في الحصول على مجموع مناسب للالتحاق بالكلية التي يريدونها.

أمام اللجان، ردد الطلاب " خلصنا امتحانات النهاردة العيد"، تعبيرا عن فرحتهم، “قاموا بالنقاط الصور السيلفى حيث علت ضحكاتهم وتلاقوا بالاحضان ورقصوا معا”.

.قامت قوات الأمن على الفور بضبط الشماريخ من الطلاب خوفا على المواطنين والمارة.

فرحة الطلاب عقب خروجهم من اللجان بالإسكندرية

رصدت الوفد فرحة الطلاب عقب خروجهم من اللجان

وقال عدد من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، إن امتحانات اليوم الأخير جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولاسيما امتحان مادة الفلسفة والمنطق، أما امتحاني الأحياء والرياضيات البحتة احتاج إلي الفهم لبعض الأسئلة والتركيز.

كما خرجت الطالبات يطلقن الزغاريد وزجاجات الفوم، وعلي أنغام الطبل والمزمار البلدي رقصوا رقصة الوداع بينهن، باعتبار أنه آخر لقاء يجمعهن في المرحلة الثانوية

وكان محيط اللجان قد شهد إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات، وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.