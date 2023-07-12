طلاب الثانوية العامة للمكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين، صباح اليوم الأربعاء امتحانات الدور الأول في الاقتصاد بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

انضباط امتحانات الثانوية العامة 2023

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 غدا الخميس، بأداء امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء المواد غير المضافة للمجموع.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء، والجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية حازمة.

وتضم امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات.

ويتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.