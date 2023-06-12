انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية امتحان التربية الدينية في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر لمدة ساعة ونصف، بعدها يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة.

ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا. ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الإثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة موزعين على: 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الإثنين 12 يونيو 2023، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

وتضم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من ظاهرو الغش الإلكتروني أو الجماعي.

