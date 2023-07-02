وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمطروح

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان امتحانات الثانوية العامة في مطروح بالإضافة لعدد من استراحات المعلمين.

ورافق وزير التربية والتعليم كلا من: اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

توجيهات وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وتوزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وتأكد وزير التربية والتعليم من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وحرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وتفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أداء الطلاب فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وخلال تفقده لجان المدرستين، أكد الوزير أنه وجه بمنح السادة العاملين بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم: وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية، ونظرًا لاستمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بمجمع مدارس عادل الصفتى، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

