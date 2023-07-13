ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر خلال حملة أمنية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة، مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا تتضمن 4 مصانع عشوائية، ومخزن جميعهم بدون ترخيص، لإنتاج وتعبئة وتداول المستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات المنزلية وخاماتها، تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية إنتاج الأدوات المنزلية، بمضبوطات بلغت 14500 قطعة منتج نهائى مستلزمات طبية متنوعة.

ضبط 38400 متر مواد خام مكونة من أقمشة طبية

وتم ضبط 38400 متر مواد خام مكونة من أقمشة طبية، و7 رول مواد خام "شاش"، و46 طنا من المواد الكيماوية، وصابون سائل، وكلور، وألوان صناعية، كما تم ضبط 4000 قطعة مخلفات بلاستيكية ولعب أطفال، و5 أطنان مخلفات بلاستيكية، وخرز بلاستيك، و1,55 طن مخلفات معدنية ومنتج نهائى لسلك تنظيف الأوانى. جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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