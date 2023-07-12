محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع توسعة وتطوير كوبري 15 مايو بحى العجوزة فى ضوء خطة الدولة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع يتضمن عدداً من المراحل التنفيذية فى مقدمتها توسعه الكوبري ليصل إلى خمس حارات فى كل اتجاه بدلاً من 2حارة حاليا ورفع كفاءة وتطوير جزء من الكوبري الحالى والتى بدأت تؤتى ثمارها قبل انتهاء المشروع سواء أعلى الكوبري أو على الطريق السطحى واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة والتى تلقى رعاية مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق النهضة التنموية ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إزالة وتكسير جزء من جسم الكوبري بالمنطقة الواقعة بنهاية شارع جامعة الدول العربية والمقام منذ عام 1975 م إذ تم إجراء الاختبارات اللازمة للأعمدة الخرسانية للكوبري بذلك القطاع من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة والتى اثبتت انتهاء العمر الافتراضي للخرسانة وعدم صلاحيتها للاستمرار ولا تستوعب الأحمال المرورية الجديدة علية خاصه بعد انتهاء مشروع التطوير بالكامل الأمر الذى استدعى إألى إزالتها حفاظاً على السلامه العامة واستحداث كوبرى جديد لتسهيل عملية الربط مع الكوبري الحالي.

ولفت إلى توفير البدائل المرورية اللازمة واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتسهيل الحركة المرورية والتى لم تتأثر بأعمال الإزالة.

كما تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد نهاية شارع أحمد عرابي بحى المنيرة الغربية بالمنطقة الواقعه ضمن مخطط التطوير لشبكة الطرق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل، مشيدا بنسب التنفيذ للمشروع وما سيحققه من طفرة مرورية كبيرة.

شملت جولة المحافظ تفقد مراحل العمل الجارية بمحور الفريق كمال عامر بالقطاع الجارى تنفيذه للربط مع الطريق الدائرى والمتجه إلى مناطق أكتوبر نطاق حى المنيرة الغربية ومسار مشروع المونوريل بنهاية شارع الصفطاوى.

حيث كلف المحافظ رئيس الحى بطلاء العقارات المطله على المحور ونقل أحد الاسواق العشوائية بعد توفير موقع بديل للباعه وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة .