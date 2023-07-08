التعليم: تجهيز 2474 مدرسة ثانوية عامة تكنولوجيًا

تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تجهيز البنية التكنولوجية في 2474 مدرسة ثانوية عامة على مستوى الجمهورية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من توصيل خط ربط لـ2391 مدرسة ، وتحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتوفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز مائة في المائة.

واستطاعت وزارة التربية والتعليم توفير ثلاثة ملايين و317 ألفًا و883 جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز مائة في المائة.

واستكملت وزارة التربية والتعليم تجهيز 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب 5 آلاف متدرب على توظيف التكنولوجيا في التعليم.

استخدام التكنولوجيا في التعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تجهيز تسعة آلاف و249 معملًا في تسعة آلاف و249 مدرسة وتجهيز 27 ألفًا و439 فصلا مطورا في ثلاثة آلاف و260 مدرسة حول الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى توصيل ألفين و530 مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز مائة في المائة.

ونوه وزارة التربية والتعليم لتجهيز البنية التكنولوجية لألفين و474 مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لألفين و391 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتوفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز مائة في المائة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن توفير ثلاثة ملايين و317 ألفًا و883 جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021).

وألمحت وزارة التربية والتعليم إلى استكمال تجهيز 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، ودربت خمسة آلاف متدرب على توظيف التكنولوجيا في التعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن عدد البرامج التدريبية ثلاثة برامج، وأن عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية 900 متدرب، وعدد المسابقات في مجال التكنولوجيا مسابقتين.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من تطبيق امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيًا في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، وتصحيح (10,4) مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم، وتقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي للطلاب إلكترونيًا.