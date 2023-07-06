وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة في الإسكندرية

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية.

ورافق وزير التربية والتعليم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في زيارة عدد من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

كما رافق وزير التربية والتعليم خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

وتابع وزير التربية والتعليم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

تفقد امتحانات الثانوية العامة 2023

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير في انضباط العملية الامتحانية.

وتأكد وزير التربية والتعليم من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

تفقد امتحانات الثانوية العامة 2023

كما شدد وزير التربية والتعليم على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كنترول امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، ووجه الطلاب بالحل على ورقة البابل شيت مباشرة حفاظًا على الوقت، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان لجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب؛ أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. ووجه الوزير الطلاب بأن كراسة الأسئلة، والإجابة فى ورقة واحدة والتركيز على اختيار الإجابة مباشرة.

وحرص الوزير على تفقد غرفة الكنترول بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.