محافظ الإسماعيلية يتابع إستعدادات امتحانات الثانوية العامة

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على متابعة الاستعدادات النهائية التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية؛ لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي تبدأ غدًا الاثنين ١٢ يونيو الجاري وتنتهي في ١٣ يوليو ٢٠٢٣.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة أتمَّت استعدادها لاستقبال الطلبة والطالبات بلجان الثانوية العامة لهذا العام، موجهًا بتذليل كافة العقبات لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع انعقاد غرفة العمليات طوال فترة الامتحانات لتلقي أي شكاوى وسرعة حلها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية كلمة لأبناءه الطلاب حثَّهم فيها على الهدوء والتأني والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم أثناء أدائهم الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأوضح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي، حيث أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات ١٠ آلاف و٨٥٨ طالبًا وطالبةً أمام ٣٥ لجنةً موزعة على ٨ إداراتٍ تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات للغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماعًا موسعًا بتوجيهات محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية لمناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وِفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية سير الامتحانات.

ومن الجدير ذكره، أنه تنطلق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومي ١٢ و١٣ يونيو الجاري، بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد ١٨ يونيو وتنتهي يوم ١٣ يونيو ٢٠٢٣.