مراجعة ليلة الامتحان في أحياء الثانوية العامة (فيديو)

أتاحة منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم مراجعة ليلة الامتحان في الأحياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة 2023 غدًا الخميس، امتحان الدور الأول في مادة الأحياء ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويبلغ عدد إجمالي طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات في ألفين و97 لجنة امتحانية.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء:

مواصفات امتحان أحياء الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم امتحان الأحياء بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال كتيبات المفاهيم.

ويتضمن امتحان الأحياء للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ويحتوي امتحان الأحياء في الثانوية العامة على 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا وحل المشكلات.

ويضم امتحان الأحياء في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان الأحياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

توجيهات وضع امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحان الأحياء فى الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب.

وشدد وزير التربية والتعليم على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية عد وضع امتحان علم النفس للثانوية العامة، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة وكتيبات المفاهيم على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بعشر دقائق حتى يتاح لهم كتابة البيانات بدقة دون التأثير على الوقت المخصث للامتحان.









