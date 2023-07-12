مدير صحة قنا يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة بقنا الجديدة

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الأربعاء، أعمال وحدة طب الأسرة بمدينة قنا الجديدة، وذلك إستكمالاً لخطة الرصد والمتابعة لمنظومة العمل بقطاعات الصحة المختلفة سواء المستشفيات أو الوحدات الصحة.

وحص وكيل وزارة الصحة على تفقد غرفة الإستقبال والطوارئ للتأكد من توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك توافر الأمصال والتطعيمات الروتينية مشدداً علي ضرورة إلتزام الفريق الطبي بوحدة طب الاسرة علي تقديم الدعم ويد العون للمترديين من المواطنين.

وخلال الزيارة ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ومدي تردد المواطنين من السيدات والإستفادة من تلك الوسائل.

وناقش تردد الوحدة من المواطنين ومدي الإستفادة التي يتلقاها المواطن بالوحدة، مؤكدا علي تنفيذ رؤية وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء اشرف غريب محافظ قنا في توفير الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة للمواطنين.