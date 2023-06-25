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فرحة وسعادة على وجوه طلاب الثانوية بعد سهولة امتحان الجغرافيا
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فرحة وسعادة على وجوه طلاب الثانوية بعد سهولة امتحان الجغرافيا

طلبة الثانوية العامة
طلبة الثانوية العامة

رصدت كاميرا "بوابة الوفد الإلكترونية " اليوم الأحد من أمام مدرسة الأورمان شيراتون الثانوية بنات، لحظة خروج الطالبات من امتحان الجغرافية للنظام الأدبي.

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وأعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم وفرحتهم لاجتيازهم مادة الجغرافيا، وقال عدد من الطالبات الذين انتهوا من امتحان الجغرافيا للثانوية العامة للنظام الادبي اليوم الاحد، إن الامتحان  جاء في مستوى الطالب المتوسط وكانت جميع الاسئلة مبسطة وجميعنا انهينا الامتحان قبل الوقت الاصلي بنصف ساعة.

 

 واضافوا أن عدد الاسئلة التي جاءت بامتحان الجغرافيا حوالى 46 سؤالاً، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الثانوية العامة

وكان اليوم الأحد هو أخر يوم لاداء امتحان الجغرافيا لطلبة النظام الأدبي، قبل إجازة عيد الاضحى المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين حتى يوم السبت المقبل، ويستكمل الطلاب أداء امتحاناتهم يوم الاحد المقب لمادة التاريخ.

 

 

 

 

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الجريدة الورقية