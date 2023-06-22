حكاوى

الخميس 22/يونيو/2023 - 08:57 ص 6/22/2023 8:57:06 AM

تعقيبًا على ما نشرته أول أمس، الثلاثاء، وفيما وصفته بأنه القرار الخاطئ فى دمياط، تلقيت توضيحًا مهمًا من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من خلال اتصال تليفونى، شرحت فيه كل تفاصيل عملية اعتزام نقل عدد من الكليات إلى مقر الجامعة الجديد فى مدينة دمياط الجديدة، وكذلك توضيح آخر فيما يتعلق بقرار إزالة ثلاث عمارات فى منطقة الأعصر بالمحافظة.

وكشف التوضيح الذى قالته محافظ دمياط إن الدولة المصرية تسعى بكل السبل إلى الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة. وفى ذات الوقت لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقوم الدولة بإجراء فيه ضرر للمواطن.. فالمواطن هو محور الاهتمام الرئيسى فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بنقل الكليات الثلاث الآداب والزراعة والفنون التطبيقية، فهذا القرار مهم جدًا لأن هناك ما يزيد على 200 فدان مخصصة لجامعة دمياط، وبالتالى فإن الأمر يتطلب أن يتم تجميع كل كليات الجامعة فى مكان واحد. كما أن عملية البناء للكليات الجديدة تتم من خلال رصد مليارات الجنيهات لإقامة المنشآت التى تحتاجها كل كلية. وبالفعل تم تخصيص هذه المليارات لبدء عملية البناء وتجميع كل كليات الجامعة فى مكان واحد. والدولة المصرية حريصة كل الحرص على هذا الأمر من خلال أن تكون كل جامعة تضم كل كلياتها فى مكان واحد. وفيما يتعلق بقرار إزالة ثلاث عمارات سكنية فى الأعصر فإن هذه العمارات صدر قرار بإزالتها خوفًا على السكان، إضافة إلى أن هذه العمارات الثلاث بها عدد كبير من المخازن التابعة للمحافظة. وفى إطار الحرص على المواطن تم إصدار قرار من الدولة بتعويض السكان القاطنين فى هذه العمارات لأن الدولة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى عن الاهتمام بالمواطن، وهذا ما يتم حاليًا.

وبالتالى فإن هذه الأصول غير المستغلة التابعة للدولة قد بدأت بنقل مديرية الأمن ولا يمكن أن تحتفظ المديرية بالمنشآت التى أخلتها بعد إقامة مديرية جديدة على أحدث المواصفات. وهكذا الحال بالنسبة للكليات الكائنة فى منطقة الأعصر، فإن الدولة ستقوم باستغلال هذا المكان بما يعود بالنفع أولًا على المواطن وعلى الدولة.

وفى هذا الإطار يتم استهداف أراض ومخازن ومستودعات الحكومة المهملة، واستكملت الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، حيث شملت المرحلة الثالثة منه 13 محافظة، ضمن خطة تسعى لها الحكومة المصرية لإدارة كافة الأصول الحكومية غير المستغلة إدارتها بما يعود على مصر باستثمارات فى مجالات مختلفة، وكانت الخطوة الأولى فى هذا الصدد هوإطلاق صندوق مصر السيادى.

وتضمنت المحافظات الـ13 جنوب سيناء، القاهرة، قنا، دمياط، الإسكندرية، السويس، الغربية، كفر الشيخ، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، البحيرة، الأقصر.

وجاء من بين هذه المحافظات دمياط وتحديدًا منطقة الأعصر بهدف نقل الكليات الثلاث الزراعة والآداب والفنون التطبيقية إلى مقر الجامعة الجديد الذى يقع على مساحة مائتى فدان، ومن حق كل كلية أن تقوم ببناء أى منشآت تحتاجها، وكذالك تعويض السكان المتضررين من قرار إزالة العمارات الثلاث..

ويكون إذن من حق الدولة الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.

شكرًا الدكتورة منال عوض على هذا التوضيح.

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