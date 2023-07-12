أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف لغز إصابة طفل بطعنة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لحل لغز إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بطعنة نافذة فى ظروف غامضة فى الجيزة.

تفاصيل إصابة طفل بطعنة فى الجيزة

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة ، بلاغا من إحدي المستشفيات تفيد باستقبالها طفل مصاب بطعنة نافذة بجسده وجارى تلقيه الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المستشفى.

وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصاب بطعنة نافذة بواسطة آلة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لحل لغز القضية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.