محافظ الجيزة: إقامة موقف سرفيس بجوار كوبرى همفرس ورفع كفاءة الشوارع المحيطة

أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم الجمعة، بأحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة، لمتابعة حالة النظافة بالشوارع، ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعدد من القطاعات.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة



وتفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات أسفل كوبرى أحمد عرابى نطاق شارع السودان بحى العجوزة، ووجه رئيس حى العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وانشاء أرصفة للمشاة ومراعاة المنسوب الخاص بالبلدورات ومسار الطريق، مع التشديد بمنع أى تعديات للمحال والمنشآت التجارية على نهر الطريق.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة



كما وجه المحافظ، هيئة النظافة بتكثيف ورديات العمل لتحسين مستوى النظافة، ومتابعة التزام المحال بوضع صناديق للقمامة أمامها لمنع إلقاء المخلفات بالطريق العام.

وتفقد المحافظ، منطقة كوبرى همفرس بأحياء بولاق الدكرور والدقى، وكلف المحافظ برفع كفاءة الساحة الواقعة بجوار الكوبرى ورصفها بالانترلوك وتطويرها لإقامة موقف حضارى عليها لمنع الوقوف العشوائى لسيارات السرفيس بتلك المنطقة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس، بالمتابعة مع الحى ومنع أى مخالفات لمركبات السرفيس ومتابعة انتظام تواجدها وعملها من داخل الموقف.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة



وأكد المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة مواقف السرفيس الحضارية، للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقات بالحركة المرورية.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة







رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وعبد الله نور رئيس حي بولاق.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة



جولة ميدانية لمحافظ الجيزة

