محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات وتكليف لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

شملت 48 قيادة لضخ دماء جديدة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بحركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي .

وأشار محافظ الجيزة الي أن الحركة إستهدفت إختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

محمود بيومى عبدالحفيظ وحاتم صالح محمد إبراهيم ومحمد صلاح الدين الجبالى و رجب جمال محمد وكريم معداوى عبدالمعز نواب لرئيس مركز ومدينة أوسيم.

هانى أحمد فؤاد وعمران رزق محمد ومحمد جمعة محمد وخالد جمعة حامد نواب لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

عادل مصطفى إسماعيل عقرب وعمر عيد حسانين وحسنى عبدالسلام أحمد ونافع مبارك محمود ومحمد صبرى عبدالقادر نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

عصام حسنى عبده ومعاوية أحمد حسن وأحمد على عبدالحميد وطارق رمضان شعبان وسميرة عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة الصف.

أسامة حميدة حميدة ومحمد رمضان ميل حسين وسمير عشرى قرنى نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح.

سيد طه محمد جعفر ووليد محمد محمد سيد وسامح شعراوى سيد وسيد عبدالفتاح رشوان ووليد جمال على نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

سعيد محمد عبدالوهاب ومبروك البيومى عبدالحميد وكريم مختار معوض ومصطفى عبدالله أبوسريع وزكريا دسوقى فرج العياشى ومعتز أحمد فاوى نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة.

نبيل قدرى عبدالباقى وصلاح محمد محمد الديب وصفاء كمال فرج سيد ورفعت محمد حافظ حتحوت نواب لرئيس مدينة الحوامدية.

إسراء عبدالتواب نصر الدين وعز أمين عبدالمجيد ورياض منصور رياض ومحمد عبدالتواب محمد إبراهيم وأحمد مصطفى محمد عويس نواب لرئيس مركز ومدينة العياط.

عادل مرضى محمد على وفاضل أحمد ناجى وطارق عبدالزارق إبراهيم نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

ولاء مكاوى إبراهيم مكاوى و وليد إبراهيم حسين نواب لرئيس حى جنوب الجيزة.

ومعتز عبدالعزيز مسعود نائب لرئيس حى الهرم.