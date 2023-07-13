فرحة عارمة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة الجبر والهندسة الفراغية

أعرب طلبة الثانوية العامة، الخميس، في آخر يوم لهم، عن سعادتهم بعد الانتهاء من امتحان الجبر والهندسة الفراغية لنظام العلمي رياضة، وقالوا إن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ومختلف كل الاختلاف عن الكيمياء والامتحانات السابقة.

وينتهي امتحان طلبة النظام الأدبي اليوم الساعة الثانية عشر ظهرًا، بعد أداء امتحان مادة الفلسفة مع طلبة العلمي علوم الذين يمتحنون مادة الأحياء.

الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023

ويعتبر اليوم هو الأخير للانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ليبدأوا هؤلاء الطلاب رحلة جديدة من الدراسة الجامعية يسطرونها بالكد والعرق خلال أربع سنوات مقبلة.

والجدير بالذكر أنه سوف يسدل الستار على امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء طلبة نظامي علمي علوم وعلمي رياضة وطلبة نظام الأدبي من امتحاناتهم.