القبض على طالب حاول أداء الامتحان بدلًا من زميله

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى القبض على طالب، لاتهامه بأداء الامتحان بدلا من زميل له في امتحان ثانوي تجاري داخل مدرسة بأوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بضبط طالب ينتحل صفة زميل له وأداء الامتحان بدلا منه في مدرسة بأوسيم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب انتحل صفة زميله، وحاول أداء الامتحان بدلا منه، وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.