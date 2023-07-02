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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في مطروح لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في مطروح

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة
وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

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واستهل وزير التربية والتعليم الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2023 

حرص وزير التربية والتعليم على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات
ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

ووجه وزير التربية والتعليم أيضا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يوما بديلا نظير يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم. 
وشدد وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ورحب محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.

وتفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.

جدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح ٢٦٢٨ طالب من بينهم ١٠٩٦ طالب بالشعبة الأدبية و ١٥٣٢ طالب بالشعبة العلمية من خلال ١٣ لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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