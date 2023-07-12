الثانوية العامة 2023| مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة (فيديو)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023 مراجعة ليلة الامتحان الرسمية في مادة الفلسفة والمنطق للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وأتاحت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 غدًا الخميس، امتحان الدور الأول في مادة الفلسفة والمنطق ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

ويصل إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 إلى نحو 783 ألف طالب وطالبة، يؤدون امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق في ألفين و97 لجنة امتحانية.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق:





مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحاالفلسفة والمنطق بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال كتيبات المفاهيم، توزع عليهم داخل اللجان الامتحانية.

ويحتوي امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة تحل في ورقة خاصة.

ويتضمن امتحان الفلسفة والمنطق في الثانوية العامة على 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا والإبداع.

ويتضمن امتحان الفلسفة والمنطق في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

وتدرج أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية بين السهل والصعب بما يتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023 المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.



ويراعى عدد الخطوات في حل الأسئلة المقالية عند وضع امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان، مع إتاحة عشر دقائق قبل الامتحان لكتابة البيانات.

