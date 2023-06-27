استمرار فاعليات مبادرة 100 يوم صحة بشوارع قنا

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة قنا، فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحةوالتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا والتي تهدف إلى قديم الدعم والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.

من جهته تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحيه بقنا، اليوم سير العمل بمبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا، حيث تابع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة في شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتورة إيناس فاروق المشرف العام على المبادرة والدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأكد تواضروس على تواجد الفرق الطبية المتنقلة وتقديم خدمات المبادرة بصورة جيدة وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لذلك، مشدداً على ضروره تقديم كافة الخدمات للمبادرة الرئاسية بصورة مرضية للمواطنين.

هذا وأوضح الدكتور راجي أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تسعى الى تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة كالكشف عن الأمراض المزمنة من السكر والضغط والسمنة والإعتلال الكلوي وتقديم خدمات صحة المراة والتوعية بالفحص الذاتي للثدي، فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الاسره من الكشف وصرف الادوية الخاص بمنع الحمل ومتابعة السيدات الحوامل، وكذا متابعه وتقديم خدمات مبادرة صحة الأم والجنين للسيدات الحوامل.

بالاضافه الى انتشار فرق التوعيه والتثقيف الصحي من مسؤولي الاعلام والثقافه الصحيه لتقديم التوعيه والارشاد اللازم للمواطنين على المبادرة، داعيا المواطنين بضروره الاستفاده من تلك المبادرة الهامة.

من جانبها اشارت الدكتوره ايناس فاروق ان مديريه الصحه قد اعدت خطه متكامله ضمت خلالها كافه الفرق الطبيه في جميع مراكز وقري المحافظه بهدف وصول تلك الخدمات لمستحقيها من المواطنين سواء من الأطفال والأمهات والسيدات الحوامل.

واضافت الدكتورة رانيا الشهير أن المبادرة قد وفرت جميع وسائل تنظيم الأسرة والتي تقدم جميعها بالمجان بالإضافة إلي الكشف والمتابعة للسيدات الحوامل المترددات علي الحملة.