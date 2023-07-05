المعلومات الكاملة عن مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تبدأ الدراسة لأول مرة في مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نجع حمادي خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر أبرز المعلومات عم مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأنشئت مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشرمة سي إف سى للأعلاف والكيماويات منطقة حرة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتبلغ عدد سنوات الدراسة في مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة، ثلاث سنوات.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة سى إف سى الدولية:

١. العمل في مصانع صناعة الأسمدة

٢. العمل في مصانع الحديد والصلب.

٣. العمل في مصانع صناعة الأسمنت.

المكان : مدينة نجع حمادي ، محافظة قنا.

شروط التقديم في مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية:

١. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 .

٢. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023 .

٣. اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة .

٤. التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية .

شروط القبول في مدرسة سى إف سى الدولية:

١. أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

٢. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبى (اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات ) .

مميزات مدرسة سى إف سى الدولية:

١. نظم جودة وفقا للمعايير الدولية.

٢. التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشربك من القطاع الخاص.

٣. فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

٤. توفير الزي المدرسي.

٥. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

٦. توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

٧. الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

٨. أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

٩. أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم .

١٠. مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية .

