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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ننشر اعترافات المتهم بإنهاء حياة شاب فى الجيزة

طلق ناري
طلق ناري

قررت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بقتل شاب  في كرداسة، بعد إطلاق الأعيرة النارية تجاهه بسبب لهو الأطفال، ٤أيام على ذمة التحقيقات. 

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وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب لهو أطفال، وحدثت مشادة كلامية بين أهل القاتل، بدأت بسباب إحدى السيدات للعائلة الأخرى فخرج شقيق المجني عليه قائلًا لها: "مش هتكلم معاكي ولما ييجي راجلك هرد عليه"، بعدها بوقت قصير نشبت مشاجرة قام الجاني وشهرته "ماكس" بإطلاق الأعيرة النارية على منزل المجني عليه وعندما خرج المجني عليه أصابه أحد الأعيرة النارية فسقط قتيلا وفر الجاني وشقيقه هاربين.

 

واعترف المتهم في التحقيقات: أنه يوم الواقعة تشاجرت زوجته مع شقيق الضحية بسبب لعب الأطفال، وقال لها شقيق الضحية، " كلامي مع راجلك لما يرجع"، وعندما عاد الزوج (مسجل خطر)، ليذهب لمنزل الطرف الثاني في شجار معه.

 

وأضاف: أثناء ذذلك تصادف خروج شقيق الطرف الأول “الضحية”، وأطلق اتجاهه طلق ناري اصابه في رأسه، ونتج عنه كسر في الجمجمة، أدت إلي وفاته في الحال.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد امين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمقتل شاب بطلق ناري على يد آخر إثر مشاجرة بمنطقة ترعة العياط بكرداسة.

 

انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث كرداسة ومنشأة القناطر، وتبين أن المجني عليه مصاب برصاصة في رأسه وأصيب بكسر في الجمجمة إثر إطلاق النار عليه وهرب القاتل هو وشقيقه وتم نقل الضحية إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.

 

وعقب تقنين الإجراءت تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على الجناة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم.

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طلق ناري ينهي حياة شاب
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