الإسكندرية: فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة الصرف

أعرب طلاب الشعبة العلمية، بالشهادة الثانوية الأزهرية 2022/2023، صباح اليوم الاثنين ، عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة الصرف والتى تم الامتحان فيها اليوم الاثنين، وسط إجراءات مشددة.

وقال الطلاب إن الامتحان سهل وجاء مطابقا للمنهج، مؤكدين أن الوقت المخصص للامتحان والمقدر بساعتين كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة.

وأجرى علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يرافقه الدكتور عصام القاضي، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، وهشام موسى من إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، موفدا قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من مشيخة الأزهر الشريف من مكتب التفتيش المالى والإداري برئاسة الدكتور هشام سليمان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإداري بالمشيخه، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان.

وشملت الجولة مركز الأسئلة والاطمئنان على خروج خطوط السير، ثم تفقد عدد من اللجان الامتحانية، مؤكدين أن غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة الازهرية في سموحه لم تتلقى شكاوى من جانب الطلاب فيما يخص الامتحان ووقت الإجابة .

كان قد اختتم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية، الشعبة الأدبية، ماراثون امتحانات العام 2022/2023، أمس الأحد، بمادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما يختتم طلاب الشعبة العلمية، الامتحانات في 12 يوليو الجاري.

وقال الشيخ علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ، إن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين 1173 طالبا في القسمين العلمى والأدبى مقابل 1050 طالبة في القسمين، بإجمالى 2223 طالبا وطالبة في الشهادة بشعبتيها.