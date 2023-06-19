عمرو أديب يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن طلاب الثانوية العامة شخصيات اعتبارية، في إشارة إلى أنهم في سن ليست صغيرة، وبالتالي ليس من المطلوب الوقوف أمام لجان الامتحان لانتظارهم

وعبر عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» على فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، عن تعاطفه مع أولياء الأمور، قائلًا: «بيصعبوا عليا وهمّ قاعدين منتظرين ولادهم أمام لجان الامتحانات.. كفاية تعبهم طول السنة في الدروس الخصوصية».

مناشدة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة

ووجه عمرو أديب رسالة مناشدة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، دعاهم فيها لعدم الاحتشاد أمام مقار لجان الامتحانات، وذلك في معرض تعليقه على مشاهد على هذا النحو في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلبة الثانوية العامة صباح الأحد.

وتابع عمرو أديب ، «العيال كبرت.. أولياء الأمور بتمتحن زي الطلاب بالظبط، ابنك داخل الجامعة السنة الجاية، أرجوكم اقعدوا في البيت»، معتبرًا أن مشهد انتظار ولي الأمر نجله أمام اللجان ليس موجودًا إلا في مصر.

في سياق متصل نشر جروب تسريبات شاومينج على تطبيق تليجرام، إجابات قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر أسئلة امتحان اللغة العربية، بعد توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدقائق .

وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : في حال التأكد من تطابق الصور المتداولة مع امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيتم تحديد مكان وهوية مصور هذه الصور و ناشرها وتطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديري المديريات ورؤساء اللجان؛ للوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)