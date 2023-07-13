وكيل تعليم البحيرة: اللجان شهدت حالة من الهدوء والانتظام

مع نهاية ماراثون الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتى انتهت منذ قليل حيث سادت حالة من الهدوء والانتظام شهدتها لجان محافظة البحيرة.

وقد أشار طلاب القسم الأدبى سهولة امتحان اليوم ولاتوجد شكوى من مادة علم النفس والحال كان بين طلاب القسم العلمى شعبة الرياضى بينما اشار طلاب القسم العلمى شعبة العلوم صعوبة مادة الاحياء وانها كثير من النقاط التى تحتاج وقت اكثر للتفكير فيها هذا وقد أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الإمتحانات شهدت حالة من الهدوء والانتظام والإلتزام .وأشاد وكيل الوزارة بروح التعاون والفريق الواحد تنسيقا واتساقا مع كافة الجهات المعنية للخروج بالامتحانات إلى بر الأمان حيث أدى الجميع واجبه على الوجه الامثل بهدف خدمة أبنائنا الطلاب والحفاظ على حقوقهم وتوفير أقصى درجة من الراحة والهدوء اللازم لهم لاداء الإمتحانات بسهولة ويسر بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات المقررة أثناء دخول الطلاب وخلال الامتحانات.

انعقاد دائم وتواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية

من الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة شهدت انعقادا دائما وتواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والربط مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم للعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور.

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات هذا العام ٣٨ الف و٩١ طالب وطالبة منهم ٢٦ الف و٨٠٩ بالشعبة العلمية علوم و٢٣٨٦ بالشعبة العلمية رياضة و٨ آلاف و٨٩٦ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية قاموا بأداء الامتحانات أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية.

كما سبق إنطلاق الإمتحانات عقد بروتوكول تعاون وتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة واللجان وبروتوكولات مماثلة مع مديريات الصحة والتموين والوحدات المحلية بهدف الخروج بالامتحانات بصورة مشرفة ومميزة تليق بمحافظة البحيرة العريقة. وشهد اليوم الأخير من الإمتحانات أداء طلاب الشعبة العلمية علوم إمتحان الأحياء و إمتحان الجبر والهندسة الفراغية بشعبة الرياضيات وكذا قام طلاب الشعبة الأدبية بأداء إمتحان مادة الفلسفة والمنطق وذلك أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية.

هذا ويتقدم الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة بأسمه وجميع العاملين بالتربية والتعليم بالبحيرة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لجهودهم المبذولة والدعم المستمر فى تيسر اعمال امتحانات الثانوية العامة مما أدى الى ظهور وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحيرة في أبهى صورة خلال إدارة الامتحانات فى الوصول بها إلى بر الأمان بصورة مشرفة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة العملية التعليمية والامتحانات.