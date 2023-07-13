وزير التعليم يعلن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة أوائل شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حيث قال وزير التربية والتعليم إن تصحيح نصف عدد أوراق امتحانات الثانوية العامة يبشر بنتيجة جيدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود قرابة 5 آلاف طالب في الثانوية العامة 2023، حصلوا على 95 بالمئة فما أعلى في امتحان الكيمياء.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس، في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة في الشعب العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

وطُبقت إجراءات التفتيش على طلاب الثانوية العامة بكل حزم قبل دخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع أنحاء الجمهورية في الساعة الثامنة والربع لضمان اتخاذ إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وتضم امتحانات الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة الإبداعية وحل المشكلات.

وتضمنت امتحانات الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة يجاب عنها في ورقة خاصة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت.