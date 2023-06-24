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السبت 24 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الجنيدي يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بأولا صقر وكفر صقر

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في الكيمياء.

وحرص الجنيدي على الاستماع للطلاب عن مستوى الامتحان ومطابقة للمناهج المقررة وذلك بلجان إدارتي أولا صقر وكفر صقر. 

وأكد رئيس منطقة أزهر الشرقية، استقرار وانتظام الجان، موجهاً بتوفير الهدوء والإستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. 

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على 17 إدارة تعليمية بارجاء المحافظة.

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